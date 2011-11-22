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债券 | 2011年 11月 23日 星期三 00:37 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.020%,投标倍数为4.27

路透华盛顿11月22日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.020

中值 0.010

低值 0.000

投资 0.020

价格/得标

价格 99.998500

高值得标比率 27.78%

投标倍数 4.27

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,332,100

总投标 149,571,320,400

竞争性投标得标 34,785,589,700

非竞争性投标得标 214,742,400

FED附加 3,781,546,000

发行细节

发行日 2011/11/25

到期日 2011/12/22

CUSIP码 9127953Y5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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