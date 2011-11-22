〔英国债市〕英债期货表现超越德债,受此前公债标售需求强劲提振

路透伦敦11月22日电---英债期货周二表现超越可比德债期货,因新发2029年到期的通膨保值债券需求强劲,且英国央行回购长期公债.

英国债务管理局(DMO)表示,新发英国公债收到的买单创下纪录,约一小时内收到价值100亿英镑的买单.

作为最新推出的资产购买计划的一部分,英国央行购买英国公债也给英债带来进一步支撑.央行标购17亿英镑长期公债,投标倍数为1.81倍.

12月英债期货FLGZ1早盘遭股市打压下跌,但随後反弹,日内收高18个跳动点,报130.93.可比德债期货FGBLc1上扬10个跳动点.

现货公债市场,10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR跌1个基点至2.17%.10年期英国公债与可比德债利差收窄约2个基点至26个基点,盘中曾触及21.9个基点的三个月低位.

但Lloyds Corporate Markets固定资产策略师Eric Wand预计,即使英国经济前景恶化,英国公债需求也会持坚,因投资者缺少其它好的选择.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>