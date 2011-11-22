〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至六周低位,市场人气脆弱

* 英镑触及六周低位1.5582美元,之後反弹

* 风险前景不稳拖累英镑走低,但在下跌後获得支撑

* 欧元兑英镑触及三周高位0.8665英镑,受助于中长期投资大户需求

* 静待周三公布的英央行会议记录

路透伦敦11月22日电---英镑兑美元周二跌至六周低位,对美国未能就减赤计画达成一致以及欧洲危机加剧的担忧令风险货币受创.

今日公布的数据显示,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.0%(预估为增长2.5%),前值为增长2.5%.美国第三季GDP隐性平减指数修正为增长2.5%(预估为增长2.5%),前值为增长2.5%.[ID:nCN1235976]数据加重了对全球经济所面临风险的担忧,打压股市并拖累英镑跌至1.5582美元的低位,为10月中以来最低.

这令英镑/美元跌至据报在1.5600美元的期权阻力位之下,但交易商称,英镑/美元未能触发1.5580美元的止损指令,扶助英镑反弹,尾盘报1.5641美元.

市场人士称,市场成交清淡,且不确定性很高,英镑走势主要受资金流驱动.缺乏影响市场的英国数据和消息,令英镑跟随其他货币的走势而动.

英镑兑欧元也跌至三周低位,欧元/英镑EURGBP=D4升至0.8665英镑的高位,後在0.8626英镑企稳.欧元未能测试0.8667英镑的阻力位,此为55日移动均线.

一位交易员称,"英国的中长期投资大户持续买入欧元/英镑,触发0.8650英镑的止损位."

部分市场人士还表示,欧洲的银行汇回资金以寻求修复资产负债表也为欧元提供支撑.

咨询公司Alpha的董事总经理Maurice Pomery称,欧元区或美国情势的负面发展给市场带来的进一步冲击将支撑美元,并可能拖累英镑在年底前跌向1.50美元.

英镑贸易加权指数=GBP跌至三周低位79.70.

周三,市场焦点将转向英国央行将公布的会议记录.分析师预计,会议记录将反应决策者准备进一步扩大量化宽松计划规模.英央行在上次政策会议上大幅下调成长和通胀预期就暗示了这一点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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