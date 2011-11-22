〔美国债市〕美国经济成长数据疲弱打压投资级别公司债市场动能

IFR纽约11月22日电---美国投资级别公司债市场本周预计新债发行规模不大.原本投资人预计今日会有几宗新债进场,但经济数据疲弱令潜在发行商保持观望.

今日公布的数据显示,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.0%(预估为增长2.5%),前值为增长2.5%.美国第三季GDP隐性平减指数修正为增长2.5%(预估为增长2.5%),前值为增长2.5%.[ID:nCN1235976]

由于欧洲主权债危机且亚洲经济成长预期值下调,在这种情况下,美国GDP数据逊于预期令市场更揪心.

美国公债收益率今晨下滑,反应有避险买盘.

本周美国财政部新债发售规模为990亿美元,周二将发售350亿美元五年期新债,明日还将发售290亿美元七年期新债.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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