〔欧元债市〕西班牙公债收益率攀升,打压外围公债

* 西班牙公债收益率攀升,之前进行公债标售

* 惠誉称,西班牙新政府需制定新举措

* 比利时公债收益率大涨,受累于政治僵局和危机扩散

路透伦敦11月22日电---西班牙借贷成本在周二进行的短期公债标售中大幅攀升,令投资者不安,并推高欧元区外围公债收益率,因鲜见应对欧债危机政治主动性的迹象.

比利时公债收益率也跳升,政治僵局持续引发市场担忧该国是否有能力应对持续第三年且目前开始影响到诸如法国等风险较低国家的危机.

今日进行的西班牙公债标售得标利率为14年以来最高.此次标售被视为人民党在周日大选中获胜後对投资者信心的考验.三个月国库券标售的平均收益率为略高于5%,较上个月标售的平均收益率2.3%接近翻番,二级市场收益率攀升.

惠誉称,如果要在欧元区范畴内改善对其提振成长并削减债务能力的预期,西班牙新政府必须透过激进的财政和结构性改革计划令市场惊喜.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB上扬4.7个基点,报6.64%.五年期公债ES5YT-TWEB 收益率攀升16个基点,报6.11%.两年期公债收益率ES2YT=TWEB跳升16个基点,报5.9%.

两年期意大利公债收益率跳升44个基点,报7.03%,再度升至10年期公债收益率之上,反应投资者对可能无法收回投资的担忧重燃.

10年期比利时公债表现不及其他可比欧元区公债,两位交易商称,该国的政治僵局和下周新债供应的前景令公债价格承压.

10年期比利时公债收益率BE10YT=TWEB飙升27个基点,报5.10%,盘中触及2002年以来最高的5.11%,一天前,由于参加比利时联邦新政府筹建谈判的6个政党无法在制定2012年国家预算问题上达成一致，被国王任命负责组阁的迪鲁伯21日请辞,此举可能令该国持续近18个月的组建新政府的努力偏离轨道.

10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB上扬6.2个基点,报3.5%,可比奥地利公债收益率AT10YT=TWEB升9.2个基点,报3.52%.

尽管欧元区公债市场普跌,德债期货FGBLc1逆势上扬,收涨10个跳动点,报137.25.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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