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债券 | 2011年 11月 23日 星期三 02:22 BJT

〔标题新闻〕美联储有对抗高失业率的工具,但应提供何种经济情势下使用的明确指引-柯薛拉柯塔

柯薛拉柯塔为美明尼亚波利斯联邦储备银行总裁

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