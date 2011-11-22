〔美国FED〕多数联储官员在11月会议上支持向公众阐明政策--会议记录

路透华盛顿11月22日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二公布的11月1-2日会议记录显示,多数美联储官员支持向公众提供货币政策和利率可能路径的更多细节,但拒绝了将美联储行动与经济成长目标或物价水准联系起来的想法.

美联储会议记录显示,一些委员表示他们相信经济前景可能令联储有必要采取更多宽松货币政策,尽管美联储最终没有采取新的措施.

美联储主席贝南克要求官员考虑发布美联储较长期目标和政策策略的声明.美联储官员讨论了将联储政策同名义GDP和物价水准等目标相挂钩,但决定在目前环境下做出这样的改变是不明智的.

会议记录还显示,美联储官员指出经济复苏步幅可能将继续受持久的不利因素拖累一段时间.近期数据显示经济不太可能重陷衰退,但官员认为经济成长前景的下滑风险巨大.较预期更大规模的财政紧缩风险以及楼市问题削弱了货币政策的传输.(完)