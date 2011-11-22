〔欧洲股市〕银行股跌幅居前,遭西班牙公债标售得标利率创新高拖累

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.6%

* 银行股下跌,此前西班牙公债标售成绩不佳

* 美国感恩节来临前市场交投清淡

路透伦敦11月22日电---欧洲股市周二连续第四天走跌,交投清淡,西班牙公债标售得标利率创下纪录新高打压银行股,且显示投资者极不相信欧元区有望化解债务危机.

西班牙财政部为发行短期政府债券支付了14年来最高的价格,令二级市场上西班牙、意大利和法国公债收益率(殖利率)齐涨,打压欧元区银行类股.SX7E下跌3.1%.欧元区银行拥有大部分此类公债.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.6%,至914.19点,盘中触及七个月低位914.89.

交投清淡,成交量为其90天均值的78%.

食品和饮料股.SX3P上升0.9%,升幅居前,因在宏观环境恶化下投资者寻求避险.美国公布的第三季GDP数据弱于预期,巩固了宏观环境恶化的情况.

美国商务部周二公布,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.0%(预估为增长2.5%),前值为增长2.5%.美国第三季GDP隐性平减指数修正为增长2.5%(预估为增长2.5%),前值为增长2.5%.[ID:nCN1235976]

英国富时100指数.FTSE收跌0.3%,报5,206.82点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫1.22%,报5,537.39点;法国CAC-40指数.FCHI回落0.84%,报2,870.68点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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