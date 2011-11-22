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商品期货 | 2011年 11月 23日 星期三 03:09 BJT

〔美国能源〕11月18日止当周汽油需求同比下跌4.5%--SpendingPulse

路透11月22日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期下跌4.5%,因汽油价格同比上升18%.

数据显示,截至11月18日当周美国汽油需求较之前一周下跌1%,尽管汽油价格较之前一周下跌3美分,至每加仑3.40美元.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降3.8%,为连跌第35周.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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