〔纽约期市〕ICE可可期货从三年低位反弹,期糖回落

路透纽约/伦敦11月22日电---美国可可期货周二从约三年最低反弹,受助于空头回补,而原糖期货跌至五个月低位.

咖啡期货在震荡交投中基本持稳,跟随美元走势而动,全球市场受欧美债务问题忧虑拖累大跌後,今日企稳.

可可期货在过去两周累积回落逾10%,西非可可豆连续第二季丰产,令市场承压,拖累伦敦市场跌至三年最低,纽约市场挫至两年半最低.

伦敦3月可可期货LCCc2收低1英镑,报每吨1,540英镑,盘中跌至次月合约2008年12月以来最低1,525英镑.ICE-3月可可期货CCc2上扬7美元,报每吨2,421美元,稍早跌至2,395美元,为该合约2009年5月以来最低.

渣打银行商品分析师Abah Ofon称,"西非供应充裕可能在短期内限制价格升幅."

农户周一称,科特迪瓦主要可可种植区下周天气多数干燥少雨,可能预示着该国部分地区提前进入干季.

原糖期货重挫,受累于投资者抛售.印度已决定允许100万吨白糖出口,较最初预期高出一倍,这是引发抛售的部分原因.

ICE-3月原糖期货SBH2跌0.65美分,或2.7%,报每磅23.44美分,盘中跌至五个月低位23.33美分.伦敦3月白糖期货LSUH2逆转走势收跌10.80美元,或1.7%,报每吨613.90美元,盘中跌至610.30美元的八周低位.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货KCH2收跌0.10美分,报每磅2.3690美元;伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2涨7美元,报每吨1,878美元.(完)