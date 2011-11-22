〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,但市况清淡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收升,但美国小麦期货大多收低,交易商指因出口市场需求清淡.
海外买家试图从其它国家寻求价格较低的小麦,来填补近几个月来的需求.
尽管大多合约收低,但芝加哥期货交易所(CBOT)12月软红冬麦WZ1上涨2-1/2美分至每蒲式耳5.94美元.交易商指出,市况淡静,在近月合约周一跌近五个月低位後出现一些空仓回补.
日本农林水产省表示,本周不会对美国、加拿大和澳洲小麦举行例行招标.
交易商称,埃塞俄比亚可能从黑海地区购入30万吨制粉小麦.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收高2-1/2美分,报每蒲式耳5.94美元.
CBOT小麦预估成交量为85,928口.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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