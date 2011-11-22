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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 05:58 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,但市况清淡

路透芝加哥11月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收升,但美国小麦期货大多收低,交易商指因出口市场需求清淡.

海外买家试图从其它国家寻求价格较低的小麦,来填补近几个月来的需求.

尽管大多合约收低,但芝加哥期货交易所(CBOT)12月软红冬麦WZ1上涨2-1/2美分至每蒲式耳5.94美元.交易商指出,市况淡静,在近月合约周一跌近五个月低位後出现一些空仓回补.

日本农林水产省表示,本周不会对美国、加拿大和澳洲小麦举行例行招标.

交易商称,埃塞俄比亚可能从黑海地区购入30万吨制粉小麦.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收高2-1/2美分,报每蒲式耳5.94美元.

CBOT小麦预估成交量为85,928口.(完)

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--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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