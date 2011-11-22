〔金属期市〕期铜走强,受强健基本面支撑

* 铜价走强,因近期大跌後出现逢低承接

* 中国铜进口量触及18个月高位

路透纽约/伦敦11月22日电---铜价周二走强,为四日来首次,因铜价在10月末大涨後回落,令亚洲等地区买兴升温.

铜价上扬,因投资者焦点重回铜市强健的基本面.近期因令人忧虑的欧美债务问题和西方经济一旦放缓对原材料需求可能造成的负面影响,铜基本面一直被忽略.

但上行势头不够笃定,在周三11月中国汇丰制造业采购经理人指数初值公布前,谨慎情绪仍主导市场.该数据将指引铜价走势.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3收高20美元至每吨7,330美元.合约周一跌至7,252美元,为近一个月来最低.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1升3美分,收报每磅3.3330美元,盘中交投于3.2935-3.3735美元区间.

汤森路透初步数据显示,合约成交量略高于51,000口,比30日均值低约13%.在美国周四感恩节假期前,市场料将保持淡静.

但全球市场对铜产品需求仍然强劲,尽管担心经济放缓.欧洲最大的铜生产商Aurubis (NAFG.DE)周二表示,11月中国可能再次增加进口.

LME铜库存一直处于稳步减少的趋势中,从2011年9月中旬欧盟峰会结束以来共减少约70,000吨,至略低于40万吨.

国际铜业研究组织(ICSG)表示,今年前八个月全球精炼铜短缺16.1万吨,上年同期短缺33.9万吨,凸显出供应面吃紧的形势.

LME期镍CMNI3则收低25美元至每吨17,550美元.

以下为1933GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 332.50 2.20 +0.67 444.70 -25.23

LME期铝 2070.00 3.00 +0.15 2470.00 -16.19

LME期铜 7329.00 19.00 +0.26 9600.00 -23.66

LME期铅 2019.00 24.00 +1.20 2550.00 -20.82

LME期镍 17545.00 -230.00 -1.29 24750.00 -29.11

LME期锡 20800.00 350.00 +1.71 26900.00 -22.68

LME期锌 1935.00 20.00 +1.04 2454.00 -21.15

上海期铝 15955.00 -65.00 -0.41 16840.00 -5.26

上海期铜 54980.00 -110.00 -0.20 71850.00 -23.48

上海期锌 15170.00 15.00 +0.10 19475.00 -22.11

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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