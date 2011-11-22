〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,受少量回补空头推升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二受少量回补空头带动收升,周一玉米合约下挫至六周低位,交易商说.
交易商在周五来临前调整头寸,周五是CBOT-12月玉米期权最後交易日.执行价在6.00美元的买权和卖权有大量未平仓合约.
美国原油期货上涨和美元下滑扶助支持玉米市场.
但南美玉米种植区接近完美的天气令玉米市场承压,限制玉米的涨幅.
交易员表示,周二美国中西部的现货玉米合约多数持稳,受农户没有卖盘所支持.
CBOT-12月玉米合约CZ1收升1-1/4美分,报每蒲式耳5.99美元.
今日CBOT玉米预估成交量为374,076口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选