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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 05:57 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,受少量回补空头推升

路透芝加哥11月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二受少量回补空头带动收升,周一玉米合约下挫至六周低位,交易商说.

交易商在周五来临前调整头寸,周五是CBOT-12月玉米期权最後交易日.执行价在6.00美元的买权和卖权有大量未平仓合约.

美国原油期货上涨和美元下滑扶助支持玉米市场.

但南美玉米种植区接近完美的天气令玉米市场承压,限制玉米的涨幅.

交易员表示,周二美国中西部的现货玉米合约多数持稳,受农户没有卖盘所支持.

CBOT-12月玉米合约CZ1收升1-1/4美分,报每蒲式耳5.99美元.

今日CBOT玉米预估成交量为374,076口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 于春红

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