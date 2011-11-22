〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货温和收高,受空头回补带动

路透芝加哥11月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二温和收高,交易商指因在跌至13个月低点後出现些许空头回补反弹.

豆油期货领涨,因市场预期美国豆油库存紧张,部分受大豆为基础的生物柴油需求带动.

美国原油期货上涨及美元下跌额外支撑了大豆和豆油期货.

大豆期货交投清淡,成交量约为12万口,较此前30日均值低约40%.但豆油成交量超过13.8万口,几乎比30日均值高出50%.

近月1月大豆期货在Globex交易中跌至11.41美元,为去年10月以来在连续图表上近月大豆合约最低价格水准.

南美州作物产区几近完美的天气情况抑制了市场的升势.

德国油籽分析机构油世界将2011/12年巴西大豆产量从此前预计的7,330万吨上调至7,430万吨,但低于2010/11年创下的7,510万吨纪录高位.

周五是CBOT-12月期权的最後交易日.

CBOT-1月大豆合约SF2涨5美分,每蒲式耳11.53美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1升0.89美分,至每磅50.78美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1上扬2.4美元,报每吨292美元.

今日CBOT大豆预估成交量为145,701口,豆油为143,219口,豆粕为105,536口.

以下为CBOT农产品期货在2039 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 599.00 1.25 0.2% -4.8%

CBOT大豆Sc1 1153.00 5.00 0.4% -17.3%

CBOT豆粕SMc1 292.00 2.40 0.8% -21.1%

CBOT豆油BOc1 50.78 0.89 1.8% -12.1%

CBOT小麦Wc1 594.00 2.50 0.4% -25.2%

CBOT稻米RRc1 1431.00 -14.50 -1.0% 2.3%

欧盟小麦BL2X1 181.00 1.00 0.6% -28.3%

NYMEX原油期货CLc1 97.86 0.94 1.0% 7.1%

道琼工业指数.DJI 11,488 -59 -0.5% -0.7%

现货金XAU= 1699.10 20.60 1.2% 19.7%

欧元/美元EUR= 1.3507 0.0014 0.1% 1.2%

美元指数.DXY 78.2670 -0.0240 0.0% -1.0%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1854 -20 -1.1% 4.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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