〔纽约期市〕ICE期棉涨跌不一,市场关注12月合约交割

路透纽约11月22日电---期棉周二受价差交易带动而涨跌不一,分析师表示,宏观经济前景疲弱将使棉花合约处于守势.

周二全球股市下挫,此前数据显示美国第三季GDP环比年率被下修,且不及预期,而欧元兑美元下滑,因投资者规避风险.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期货CTZ1下跌0.86美分,收报每磅89.95美分,交投区间为87.50-90.75美分.

目前交投最活跃的3月期棉CTH2上升0.71美分,收报每磅91.12美分,交投区间为89.33-92.10美分.

汤森路透初步数据显示,周二总成交量超过22,000口,较30日均值低不到3%.

"尾盘走强令3月棉花合约升穿关键的91.25美分技术区域,可能暗示3月合约准备盘整,"独立棉花分析师Mike Stevens在报告中说.

他补充说,12月未平仓合约已下跌至其首个交割通知日的交割量"可能无法影响市场走势"的水平.

周一近月12月合约未平仓合约为2,999口.周二收盘时,棉花交易商认为未平仓合约可能下跌至500-1,500口.

上周四美国农业部公布的周度出口销售报告显示中国是大买家.下一份报告将在周五出炉.

交易所数据显示,截至11月21日,期棉未平仓合约为137,209口,上日为138,160口.

洲际交易所数据显示,周一总成交量为32,919口.(完)