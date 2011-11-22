〔美国股市〕欧系银行股ADR下滑,因围绕欧元区的忧虑挥之不去

路透纽约11月22日电---在美上市的欧洲银行业存托凭证(ADR)周二走低,因西班牙短期借贷成本触及14年高位,凸显出欧元区债务危机强劲不确定性.

西班牙国际银行STD.N跌2.74%至7.08美元.而德意志银行(DB.N)跌3.19%,报33.59美元.巴克莱(BCS.N)挫4.47%至9.61美元.

西班牙标售短期债券,得标利率为14年来最高,助推二级市场中西班牙、意大利和法国公债收益率(殖利率)齐升.

银行业对欧元区债务危机任何风吹草动都至为敏感.危机已令市场数月来担心不已.

危机也出现一些积极进展,国际货币基金组织(IMF)推出六个月流动性额度以资助面临欧元区危机风险的国家.

"如果你关注ADR市盈率(本益比),他们看起来相当具有吸引力.对耐心的投资者来说,它们目前相当有吸引力,"Cozad Asset Management的Bryant Evans表示.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR挫0.6%,而标准普尔500指数.SPX则跌0.41%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR走低0.94%,而纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS则升0.43%.与此同时,纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA跌1.12%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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