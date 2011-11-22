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市场报道 | 2011年 11月 23日 星期三 05:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.46%,Nasdaq指数收低0.07%

路透纽约11月22日电---美国股市周二连续第五日收跌,在西班牙借贷成本再创新高後已累积下跌逾5%.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌53.59点,或0.46%,报11,493.72点;标准普尔500指数.SPX收挫4.94点,或0.41%,至1,188.04点.Nasdaq指数.IXIC下跌1.86点,或0.07%,报2,521.28点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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