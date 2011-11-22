〔美国金融〕美联储计划对六大银行进行应对欧债危机恶化等的压力测试

路透华盛顿11月22日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)计划对美国六大银行进行压力测试,以考验其在包括欧债危机恶化等假设的市场冲击下的应对能力.

美联储将在测试进行後的第二年公布结果,将被测试的六家银行拥有大型交易业务,这些银行包括美国银行(BAC.N),花旗集团(C.N),高盛(GS.N),摩根大通(JPM.N),摩根士丹利(MS.N)和富国银行(WFC.N).

美联储表示,针对这些银行的全球市场冲击测试将基本基于2008年下半年发生的价格和利率走势,以及"同欧洲危机情势相关的进一步压力".

针对六家银行的标准更高的压力测试是美联储将进行的针对19家银行资本计划监管测试的一部分.

美联储对这些计划的评估将决定银行是否能够增加派息或回购股份.

19家银行必须在2012年1月9日前呈交资本计划.(完)