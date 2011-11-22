〔美国债市〕公债价格小幅上涨,因美联储考虑采取更多刺激措施

* 美联储暗示其正考虑推出进一步宽松政策

* 财政部标售五年期公债得到强劲需求

* 美国第三季GDP数据暗示第四季经济将出现增长

路透纽约11月22日电---美国公债价格周二持稳至收升,因迹象显示美国联邦储备理事会(美联储,FED)正考虑采取进一步刺激措施,这支持了公债买需.

但总的来说,公债价格走势相对中性,暗示美国第四季经济将出现增长的数据多少抵销了欧债危机对全球影响的持续忧虑对公债的利多影响.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二公布的11月1-2日会议记录显示,多数美联储官员支持向公众提供货币政策和利率可能路径的更多细节.一些委员表示他们相信经济前景可能令联储有必要采取更多宽松货币政策,尽管美联储最终没有采取新的措施.[ID:nCN1236620]

"会议记录细节大致符合预期,措辞倾向温和,因美国联邦公开市场委员会明显关注通过沟通的转变和对未来的承诺推出额外宽松政策,"CRT Capital Group资深公债策略师Ian Lyngen说.

"美联储的暗示对公债市场略为利多,公债收益率在美联储会议记录公布後下跌,"Lyngen说.

指标10年期公债价格US10YT=RR涨3/32,收益率(殖利率)从周一尾盘的1.95%降至1.94%.而30年期公债价格US30YT=RR升22/32,收益率从周一尾盘的2.95%降至2.91%.

整体而言,投资者从美国公债中寻求避险的期望持续,从350亿美元五年期公债标售得到强劲需求中可见一班,该标售的得标利率创其纪录低位.

"欧元区的持续不确定性促使大量避险资金流向支持五年期公债标售,尽管该标售的得标利率创纪录低位,"野村证券国际美国利率策略部主管George Goncalves说.

本周财政部标售总计990亿美元的两年,五年和七年期公债.周一标售的350亿美元两年期公债也得到强劲需求.

尽管中短期公债标售成绩良好,但明日标售的290亿美元七年期公债可能遇到困难.

"我们维持对七年期公债标售疲弱的预期,"Goncalves说,他补充道,"虽然五年期公债需求强劲反映市场对美国公债的需求,但我们认为七年至10年期公债是各年期中最不稳定的,将需要折让."

美国商务部周二公布,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.0%(预估为增长2.5%),前值为增长2.5%.美国第三季GDP隐性平减指数修正为增长2.5%(预估为增长2.5%),前值为增长2.5%.[ID:nCN1235976]不过分析师表示,在消费者支出强劲下,疲弱库存积累将为第四季经济出现增长提供理据.

在周四感恩节假期来临前,公债成交量低于均值.周四美国公债市场休市.

-----------------------2017GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.266

五年期公债US5YT=RR 100-18/32 (+01/32) 0.885

10年期公债US10YT=RR 100-19/32 (+03/32) 1.936

30年期公债US30YT=RR 104-13/32 (+23/32) 2.905(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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