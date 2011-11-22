〔全球金市〕金价受期权到期买盘提振上扬逾1%,但技术面前景疲弱

* 期权到期相关买盘推动金价升向1,700美元

* 买权未平仓合约超过卖权,料对市场有利

* 黄金技术前景脆弱,200日移动均线为下一个支撑位

* 美国周三公布个人所得数据

路透纽约/伦敦11月22日电---金价周二上扬逾1%,部分收复前一日的失地,因期权到期的相关买盘提振金价升向1,700美元的关键期权执行价.

金价在过去五日因全球债务忧虑累积回落5%,今日受大量COMEX-12月期权到期相关买盘提振.

最新的芝加哥商业交易所(CME)数据显示,COMEX买权未平仓合总计较卖权多出约15%.

2004 GMT,现货金XAU=升1.2%,至每盎司1,697.99美元.

在期权到期前,标的黄金期货价格通常升向主要执行价,部分因期权交易商需要买入或卖出期货,以确保一旦期权价内到期,能交割或收到交割.另外,期权所有人通常在到期前将期货价格推升至价内.

路透数据显示,COMEX-12月期权显然是最受欢迎的合约,且执行价为1,700美元的合约是未平仓合约最多的合约,约有6,500口.

美国12月期金GCZ1收涨23.80美元,结算价报每盎司1,702.40美元.路透初步数据显示,成交量连续第四日较30日均值高出五分之一,逆转近期交投放缓的趋势.

尽管周二上扬,黄金的技术面前景仍然脆弱,前一日在关键支撑位100日移动均线之下交投.

分析师称,黄金的下一个重要支撑位将在1,595美元附近的200日移动均线切入位.

现货银XAG=上扬3.5%,报每盎司32.76美元,从上日触及的一个月低位30.63美元反弹.现货铂金XPT=升1.2%,报每盎司1,565.25美元.现货钯金XPD=急升2.8%,报每盎司600.97美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1702.40 23.80 1.4 1667.50 1706.40 153,047

COMEX白银期货 SIZ1 32.951 1.835 5.9 31.160 33.040 55,036

COMEX铂金期货 PLF2 1571.00 27.20 1.8 1542.00 1574.00 5,225

COMEX钯金期货 PAZ1 601.15 15.35 2.6 584.95 610.15 4,700

现货金 XAU= 1697.99 19.49 1.2 1672.65 1705.30

现货银 XAG= 32.760 1.120 3.5 31.220 33.020

现货铂金 XPT= 1565.25 19.25 1.2 1545.50 1570.25

现货钯金 XPD= 600.97 16.24 2.8 587.50 606.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 母红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=