〔美国股市〕连续第五日收跌,投资者仍忧虑欧债危机

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 西班牙公债标售得标利率触及纪录高位
* 美国GDP环比年率被下修,加重市场的不安
* 道指回落0.5%;标普500指数下跌0.4%;Nasdaq指数收跌0.1%
路透纽约11月22日电---美国股市周二连续第五个交易日收跌,在西班牙借贷成本再创新高後已累积下跌逾5%.
市场仍受欧债危机恶化的忧虑拖累,收益率攀升暗示前景将继续恶化,且股市一直受欧洲信贷市场波动性所左右.
有关国际货币基金组织(IMF)将向陷入困境的欧元区国家提供短期信贷的消息短暂提振股市,但涨势很快消退.
西班牙的短期借贷成本周二触及14年高位,因解决欧债危机的政治不确定性令该国成为又一个受害者.
标普500指数勉力守在1,187点附近,料为下一个技术支撑位,此为2011年高位至低位跌势的61.8%回档位.该指数上周跌穿1,200点关口.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选