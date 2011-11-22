〔美国股市〕连续第五日收跌,投资者仍忧虑欧债危机

* 西班牙公债标售得标利率触及纪录高位

* 美国GDP环比年率被下修,加重市场的不安

* 道指回落0.5%;标普500指数下跌0.4%;Nasdaq指数收跌0.1%

路透纽约11月22日电---美国股市周二连续第五个交易日收跌,在西班牙借贷成本再创新高後已累积下跌逾5%.

市场仍受欧债危机恶化的忧虑拖累,收益率攀升暗示前景将继续恶化,且股市一直受欧洲信贷市场波动性所左右.

有关国际货币基金组织(IMF)将向陷入困境的欧元区国家提供短期信贷的消息短暂提振股市,但涨势很快消退.

西班牙的短期借贷成本周二触及14年高位,因解决欧债危机的政治不确定性令该国成为又一个受害者.