〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,因伊朗禁运和汽油期货走强

* 美国和其他国家就核纷争加强对伊朗实施禁运

* 美国第三季GDP环比年率被下修

* IMF将援助被拖入欧债危机的稳健国家

路透纽约11月22日电---美国原油期货周二上涨,此前连跌三天,因对伊朗的制裁引起地缘不稳定的忧虑,同时汽油期货价格跳涨,因预期感恩节假期行车出游.

欧元兑美元上涨,支持油价,此前国际货币基金组织(IMF)称将对面临欧债危机风险、但拥有可靠政策的国家开放更多借贷计划,提供援助.

美国商务部周二公布,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.0%,预估为增长2.5%,前值为增长2.5%.[ID:nCN1235976]数据拖累原油价格在早盘短暂下跌.

分析师称,第三季GDP环比年率被下修,因为企业卖出库存以满足强劲的需求.所以企业需要重建库存,这将可能使美国第四季GDP呈现增长.

交易商淡化美国第三季GDP下修的影响,而是聚焦汽油期货价格跳涨,汽油期货上升近3%,连涨第二天.上周汽油期货下跌近5%.

埃及和叙利亚局势紧张,亦持续使油市投资者惴惴不安.

在周二2130GMT,美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库减少560万桶,美国最近一周汽油库存增加540万桶,馏分油库存减少88.6万桶.[ID:nCN1236674]