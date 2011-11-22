〔国际油市〕NYMEX原油期货上涨,因伊朗禁运和汽油期货走强

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国和其他国家就核纷争加强对伊朗实施禁运
* 美国第三季GDP环比年率被下修
* IMF将援助被拖入欧债危机的稳健国家
路透纽约11月22日电---美国原油期货周二上涨,此前连跌三天,因对伊朗的制裁引起地缘不稳定的忧虑,同时汽油期货价格跳涨,因预期感恩节假期行车出游.
欧元兑美元上涨,支持油价,此前国际货币基金组织(IMF)称将对面临欧债危机风险、但拥有可靠政策的国家开放更多借贷计划,提供援助.
美国商务部周二公布,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.0%,预估为增长2.5%,前值为增长2.5%.[ID:nCN1235976]数据拖累原油价格在早盘短暂下跌.
分析师称,第三季GDP环比年率被下修,因为企业卖出库存以满足强劲的需求.所以企业需要重建库存,这将可能使美国第四季GDP呈现增长.
交易商淡化美国第三季GDP下修的影响,而是聚焦汽油期货价格跳涨,汽油期货上升近3%,连涨第二天.上周汽油期货下跌近5%.
埃及和叙利亚局势紧张,亦持续使油市投资者惴惴不安.
在周二2130GMT,美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库减少560万桶,美国最近一周汽油库存增加540万桶,馏分油库存减少88.6万桶.[ID:nCN1236674]
路透访问分析师的调查显示,预计在11月18日当周美国原油库存增加50万桶,馏分油库存减少130万桶,汽油库存增加110万桶.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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