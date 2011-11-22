《综述》美国第三季GDP环比年率下修至成长2.0%,因企业库存减少

* 第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长2.0%

* 企业库存减少,但出口强劲给予部分抵消

* 库存减少支撑第四季经济成长增强的观点

路透华盛顿11月22日电---美国第三季经济增长的速度慢于此前的初值,但企业库存下降且消费者支出坚挺,表明经济成长将在2011年底加快.

美国商务部周二公布,7-9月当季GDP环比年率修正为增长2.0%,低于初值的增长2.5%.

虽然经济增长的步伐较分析师原先的预估疲弱,但该报告的分项指数,特别是消费者支出仍然坚挺,且企业库存出现近两年来的首次下滑,为第四季经济取得更佳表现创造了条件.

消费者信心恶化可能导致企业认为需求更趋疲弱.由于消费者支出显示出韧性,分析师称,企业目前必须补充库存,让工厂加紧生产.

Decision Economics驻纽约资深分析师Cary Leahey称,"经济成长的各个方面都出现改善.库存降低,因而企业未来很可能加快生产.此外出口也呈现上升."