〔金砖国家〕11月22日股汇市收盘纵览

路透11月23日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月22日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报909.34点.

中国股市:沪综指周二小幅收跌,刷新近一个月新低,早盘更一度跌至2,400点下方,之後随金融板块企稳跌幅收窄.分析人士认为,今日金融板块企稳对市场支撑作用较大,短线连续跌势或将近尾声.沪综指.SSEC收报2,412.625点,跌2.505点,或0.1%,为连续第五日下跌,日低为2,387.826;上一收盘低位为10月25日的2,409.672点.上证180金融指数.SSE180FI则收涨0.2%.今日A股成交额为505亿元,较昨日的493亿稍有扩大.[ID:nCN1235212][.SSCN]

香港股市:抹去稍早跌幅,终场收高,结束连续五日跌势,防御类股领涨,而全球市场投资者的避险情绪依然高涨.恒生指数.HSI收升0.14%,报18,251.59点,恒生国企指数.HSCE收高0.2%,至9,745.35点.[ID:nCH0087865][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价小幅收跌.盘间一度跌破6.37元关口,交投清淡.欧洲和美国的主权债务风暴升级,激发投资者的避险情绪,美元指数获强力支撑,人民币继续走软.[ID:nCN1235584][CNY/CN]

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印度股市:空头回补助力收高0.75%,结束为期八日的跌势,不过上涨料短暂,因政策制定迟缓及印度卢比下跌令股市持续承压.指标BSE指数.BSESN收升0.75%至16,065.42点.在30档成分股中,有18档上涨.该股指为全球表现最差股指之一,今年累计下跌约22%.[ID:nL4E7MM0W5][.BO]

印度汇市:印度卢比跌至历史低位,因炼油商及其他企业蜂拥买入美元,同时,在经常帐赤字膨胀且市场担忧全球经济及欧元区情势的情况下,卢比看来愈发脆弱.卢比/美元INR=D2下跌0.3%,收于52.2950/3050,之前触及历史低位52.73.[ID:nL4E7MM0Q9][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,431.130点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.09%,报761.97点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.16%,报31.0501卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.43%,至42.0075卢布.

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巴西股市:拉美股市连续第七日收跌,对欧美赤字的忧虑及逊于预期的美国第三季国内生产总值(GDP)数据,均对大盘构成拖累.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.72%至55,878.44点,延续此前三个交易日的跌势.[ID:nN1E7AL20F]

巴西汇市:巴西雷亚尔BRBY上涨0.26%至1.8073,盘中一度下挫0.88%.[ID:nN1E7AL0GP]

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南非股市:收涨近1%,投资者重返African Rainbow Minerals(ARIJ.J)、矿业巨擘必和必拓(BILJ.J)等权重资源股,以及其他在近期剧烈跌势中深跌的个股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI终场收高0.97%至28,002.10点,略高于重要心理水准28,000.该指数周一下挫2.5%,录得七周最大单日跌幅.综合指数.JALSH收升0.8%至31,369.74点.[ID:nL5E7MM3XN][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元从九周低位反弹,但仍可能进一步走疲,因对欧元区债务危机的忧虑挥之不去.兰特兑美元ZAR=D3盘中走势疲弱,一度触及低位8.4605.1615GMT时,兰特兑美元报8.4250,较周一纽约收盘价8.3369下滑1.06%.今年兰特兑美元已累计下滑21%,而且料将进一步下跌.[ID:nL5E7MM4AT][ZAR/](完)