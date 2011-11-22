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宏观经济 | 2011年 11月 23日 星期三 07:12 BJT

《美国重要政经日程》--11月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 商务部公布10月耐久财(耐用品)订单和个人所得.

1330 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1330 - 劳工部公布11月19日当周一周初请失业金人数.

1500 - 房贷美公布11月18日当周抵押贷款市场指数.

1530 - 能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产出数据.

1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售.

1700 - EIA公布美国一周地下天然气库存数据.

-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布每周主要铁路运输量数据.

1800 - 财政部标售七年期公债.

2100後 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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