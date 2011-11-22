全球外汇市场11月23日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0030 - 澳洲第三季建筑完工数据.
0745 - 意大利央行管委会总理事萨柯曼尼提交央行的金融稳定报告.
0745 - 法国11月企业景气指数.
0758 - 法国采购经理人指数(PMI)11月初值.
0828 - 德国11月PMI初值.
0830 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加一场研讨会.
0858 - 欧元区11月PMI初值.
0930 - 英国央行公布货币政策委员会(MPC)11月9-10日会议记录.
0930 - 瑞典央行第一副总裁Svante Oberg参加由SIMRA主办的研讨会.
1000 - 欧元区9月工业订单.
1100 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在伦敦发表讲话.
1200 - 美国抵押贷款市场指数.
1330 - 美国10月个人所得.
1330 - 美国一周初请失业金人数.
1330 - 美国10月耐久财订单.
1455 - 汤森路透/密西根大学美国消费者信心指数11月终值.
1500 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩发表讲话.
1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.
1600 - 爱尔兰财政部副部长Brendan Howlin讲话.
1700 - 瑞典央行副总裁Lars Nyberg发表有关欧洲经济形势和危机的演讲.
1700 - 瑞典央行副总裁艾柯姆讲话.
-- - 欧盟执委会提交深化欧盟和欧元区经济治理新举措的报告.
-- - 美国10月达拉斯联邦储备银行PCE物价指数.
2145 - 新西兰10月贸易收支.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。