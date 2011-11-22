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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 07:19 BJT

全球外汇市场11月23日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0030 - 澳洲第三季建筑完工数据.

0745 - 意大利央行管委会总理事萨柯曼尼提交央行的金融稳定报告.

0745 - 法国11月企业景气指数.

0758 - 法国采购经理人指数(PMI)11月初值.

0828 - 德国11月PMI初值.

0830 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加一场研讨会.

0858 - 欧元区11月PMI初值.

0930 - 英国央行公布货币政策委员会(MPC)11月9-10日会议记录.

0930 - 瑞典央行第一副总裁Svante Oberg参加由SIMRA主办的研讨会.

1000 - 欧元区9月工业订单.

1100 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在伦敦发表讲话.

1200 - 美国抵押贷款市场指数.

1330 - 美国10月个人所得.

1330 - 美国一周初请失业金人数.

1330 - 美国10月耐久财订单.

1455 - 汤森路透/密西根大学美国消费者信心指数11月终值.

1500 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩发表讲话.

1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标.

1600 - 爱尔兰财政部副部长Brendan Howlin讲话.

1700 - 瑞典央行副总裁Lars Nyberg发表有关欧洲经济形势和危机的演讲.

1700 - 瑞典央行副总裁艾柯姆讲话.

-- - 欧盟执委会提交深化欧盟和欧元区经济治理新举措的报告.

-- - 美国10月达拉斯联邦储备银行PCE物价指数.

2145 - 新西兰10月贸易收支.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

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