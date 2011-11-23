新华称美国对其"债务定时炸弹"视而不见

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月22日电---新华社周二称，美国承认控制国家债务膨胀的失败，是对其“债务定时炸弹”视而不见。新华表示，美国议员忽略了对世界的责任。

由12名成员组成的美国国会“超级委员会”中的共和党及民主党人士周一称，对于处理美国高达万亿美元的预算赤字，以及规模几乎等同整个美国经济的国家债务，他们分歧严重、无法达成一致意见。

新华社发表英文评论称，“超级委员会”削减美国预算赤字协议的“流产”，将在世界范围内给原本疲弱的市场信心带来阴霾。

评论称，“美国荒谬的国内政治格斗”证明，美国没有能力“站出来负担其责任”以帮助萧条的世界经济获得可持续及平衡的增长。

“华府的政治精英们……有责任鼓起勇气拆除债务定时炸弹，也应开始向世界展示，他们有足够的智慧和决心，不进一步危害脆弱的全球经济复苏。”

美国议员在1.2万亿美元减赤计划协议上的失败，使美国明年税务及开支面临不确定性，这可能使原本因欧元区债务危机而信心大减的投资者进一步退缩。（完）