新华称美国对其"债务定时炸弹"视而不见

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月22日电---新华社周二称，美国承认控制国家债务膨胀的失败，是对其“债务定时炸弹”视而不见。新华表示，美国议员忽略了对世界的责任。
由12名成员组成的美国国会“超级委员会”中的共和党及民主党人士周一称，对于处理美国高达万亿美元的预算赤字，以及规模几乎等同整个美国经济的国家债务，他们分歧严重、无法达成一致意见。
新华社发表英文评论称，“超级委员会”削减美国预算赤字协议的“流产”，将在世界范围内给原本疲弱的市场信心带来阴霾。
评论称，“美国荒谬的国内政治格斗”证明，美国没有能力“站出来负担其责任”以帮助萧条的世界经济获得可持续及平衡的增长。
“华府的政治精英们……有责任鼓起勇气拆除债务定时炸弹，也应开始向世界展示，他们有足够的智慧和决心，不进一步危害脆弱的全球经济复苏。”
美国议员在1.2万亿美元减赤计划协议上的失败，使美国明年税务及开支面临不确定性，这可能使原本因欧元区债务危机而信心大减的投资者进一步退缩。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)