《中国报摘》--中国证券报11月23日

* 头版头条:

--年末中国A股依旧维持震荡筑底格局.综合券商、基金和保险等多家机构观点,若明年货币政策进一步放松空间打开,A股有望迎来一波阶段性行情.

* 其他:

--证券业协会下发通知,要求各证券公司严格执行业务隔离要求,不得直投已保荐企业;保荐前已直投的,直投子公司须承诺延长股份锁定期.

--国家发改委专家预测,今年全年外贸增速"高开低走"已成定局,进出口增速回落趋势将在四季度延续.预计明年全年进出口总额将在4.2-4.32万亿美元,增幅在14%-17.5%,增幅将较今年进一步回落.

--据证监会有关人士透露,深圳证券交易所目前已提出完善创业板退市制度的初步方案,拟从增加退市标准、完善恢复上市审核标准、缩短退市时间、改进退市风险提示方式、设立单独的板块和退市後的去向安排等六个主要方面对创业板退市制度进行完善.

--工信部数据显示,10月电信固定资产投资完成额由9月的381.2亿元人民币下降至217.7亿元,环比降幅达42.89%.同期电信营业收入环比也出现下滑.

--交通运输部统计显示,1-10月,规模以上港口货物吞吐量合计完成75.5亿吨,同比增长13.6%.其中,10月单月港口吞吐量较上月下滑0.7个百分点.

--粤电力(000539.SZ)称,公司拟以4.79元/股,向控股股东粤电集团发行股份15.58亿股,收购旗下七个发电公司部分股权,目标资产评估价值为75亿元.

--鲁西化工(000830.SZ)公告称,公司拟投资建设年产20万吨己内(酉+先)胺项目.项目总投资25.02亿元,分两期建设,三年全部建成.(完)

--整理 冉莹; 审校 杨淑祯