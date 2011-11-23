赛义夫是被沙漠向导出卖遭俘获

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路透利比亚津坦11月22日电(记者 Oliver Holmes)---卡扎菲次子赛义夫(Saif al-Islam Gaddafi)被一名利比亚游牧民出卖遭俘获。这名游牧民称，他是被雇来帮助赛义夫逃往邻近的尼日尔，事成後会获得100万欧元。

利比亚新政府的一名官员称，赛义夫周末被抓获是"利比亚戏剧的最後一章"。

这位名叫Yussef Saleh al-Hotmani的游牧民说，他联系到利比亚南部的革命战士，告诉他们赛义夫一行两辆车在11月18日晚上经过那片地区的具体时间。

Hotmani周二在津坦(Zintan)表示："我让赛义夫认为，我信任他。"在起诉细节尚未敲定前，赛义夫目前正被拘押在津坦某秘密地点。

Hotmani说，在赛义夫被捕的那晚，他与赛义夫的私人保镖坐在车队的第一辆车中。

"我与军方战士们都认为，最好的伏击地点是在被高地包围的某个沙漠地点。"

来自津坦的10名战斗人员和Hotmani所在部落al-Hotman的5人伺机等待。

Hotmani说："当我们在夜幕中抵达深谷中时，(战士们的)开火非常精确，只花了不到一分钟就制伏了第一辆车。"他还补充道，他故意让赛义夫车队的两辆汽车相隔3公里，以便让战斗人员重新组合并留出让Hotmani加入他们的时间。

"当第二辆车抵达时，我们开始非常精确地向汽车开火，把车子打坏，让他无法逃跑。"

Hotmani说，赛义夫跳下汽车试图逃跑，但还是被抓住了。"我们把他当战俘对待。"

但这位自称"沙漠之子"的游牧民拒绝就何时或以何种方式联系15名战斗人员提供细节。

"我敢肯定(赛义夫和他的卫兵)到达边境就会杀了我。他们携带了两支手枪，两枚手榴弹，一把刀子和几副手铐。如果他们起了疑心，他们会杀了我。"（完）