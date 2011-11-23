《中国债券市场每日交易备忘》--11月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部280亿元人民币七年期续发国债9:30-10:30招标,中标收益率预测均值3.55%
浙江交通投资集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和工行主承
大唐集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行和国开行主承销
亨通集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行和上海银行主承销
海泰集团9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承销
天山股份(000877.SZ)8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),国开行主承销
中国化工集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),进出口银行和建行主承销
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二、新债上市:
中国人民银行150亿元一年期央票1101090,参考收益率3.4875%
上海市政府36亿元三年期固息地方债1150001,票面利率3.10%
上海市政府35亿元五年期固息地方债1150002,票面利率3.30%
财政部280.5亿元10年期固息国债110024,票面利率3.57%
农业发展银行217.8亿元三年期固息债110418,票面利率3.58%
深圳地铁集团40亿元五年期中票1182341,票面利率5.24%
山东潍坊市1.8亿元两年期中小企业集合票据1183014,票面利率8.10%
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三、缴款:
央行150亿元一年期央票1101090,发行价96.63元
广东省政府34.5亿元三年期固息地方债1163001,票面利率3.08%
广东省政府34.5亿元五年期固息地方债1163002,票面利率3.29%
大丰市大丰港开发建设公司6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180159,票面利率7.98%
国家开发投资公司15亿元一年期短融
中铁二局(600528.SS)4亿元三年期中票
柳州投资控股5亿元五年期中票
首钢总公司50亿元五年期中票
华晨汽车集团10亿元五年期中票
玉柴股份(CYD.N)6.9亿元一年期短融
中铁二局5亿元一年期短融
天士力(600535.SS)4亿元一年期短期
光明食品集团20亿元六个月期短融
大族激光(002008.SZ)3亿元一年期短融
铁道部100亿元七年期固息债,票面利率4.70%
铁道部200亿元10年期固息债,票面利率4.99%
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四、还本付息:
圣农发展(002299.SZ)3亿元一年期短融1081409到期兑付,票面利率4.55%
华夏银行(600015.SS)25.6亿元五年期浮息金融债(三个月shibor基准)071304付息,基本利差0.76%
农业发展银行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)090417付息,基本利差0.40%
北京住总集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080145付息,票面利率5.30%
国电大渡河开发公司5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1082205付息,票面利率4.84%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--瑞银集团中国经济研究主管汪涛预计,在任何情况下,未来12个月内央行不会降息.中国主
要通过控制基础货币供应和信贷额度来管理货币政策,而非调整利率水平.
--证券业协会下发通知,要求各证券公司严格执行业务隔离要求,不得直投已保荐企业;保荐
前已直投的,直投子公司须承诺延长股份锁定期.
国家统计局11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 曲伟治/冉莹