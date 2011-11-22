〔亚洲汇市〕欧元具有韧性,中国采购经理人指数备受关注

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 市场等待将于0230GMT左右公布的中国采购经理人指数(PMI)
* 风险情绪仍然疲弱,因欧债危机恶化
* 日本假期及美国感恩节在即将令市况清淡
路透悉尼11月23日电---欧元周三在亚洲市场盘初受到良好支撑,因国际货币基金组织(IMF)加强借贷工具以帮助一些较小国家免受欧元区债务危机影响的消息,令投资者感到欣慰.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。