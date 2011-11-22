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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 07:28 BJT

〔亚洲汇市〕欧元具有韧性,中国采购经理人指数备受关注

* 市场等待将于0230GMT左右公布的中国采购经理人指数(PMI)

* 风险情绪仍然疲弱,因欧债危机恶化

* 日本假期及美国感恩节在即将令市况清淡

路透悉尼11月23日电---欧元周三在亚洲市场盘初受到良好支撑,因国际货币基金组织(IMF)加强借贷工具以帮助一些较小国家免受欧元区债务危机影响的消息,令投资者感到欣慰.

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