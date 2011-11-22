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宏观经济 | 2011年 11月 23日 星期三 07:46 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月23日

汤森路透11月22日电---以下为标准普尔500企业中将于11月23日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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11/23 Q4 Deere & Company (DE) 1.43 18 1.07

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李春喜;审校 郑茵

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