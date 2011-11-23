《中国报摘》--其他报纸重要消息11月23日(I)

**上海证券报**

--中国社科院副院长李扬表示,当前国内经济形势已发生变化,宏观调控重点应致力于在物价上涨和经济增长之间寻求恰当平衡.在控制物价上涨已逐渐淡出调控首要目标後,年末两个月应适当放松流动性紧缩力度.

--财政部财科所副所长白景明表示,财政政策未来或将再出手.预计财政投资将有新增长点,且新一轮财政投资规模不会小于上轮投资.

--全球知名咨询公司波士顿咨询公司(BCG)预测,中国电子商务在零售总额的占比将从目前的3.3%增至2015年的7.4%,年均复合增长率达到33%.2015年中国将超过美国成为全球最大的电子商务市场,市场价值突破2万亿元人民币.

--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)公告称,公司收到新加坡陆路交通管理局发出的中标通知书,中标价合计约为25.35亿元,约占公司2010年营业收入0.54%.

--华电国际(600027.SS)(1071.HK)拟调整定向增发方案.本次发行底价确定为3.00元/股,较预案的3.69元/股有所下调,发行股票数量为不超过6亿股A股.

**人民日报**

--记者从海关总署获悉,中国海关积极开展国际海关合作,服务企业"走出去".目前,中国海关已与117个国家和地区海关开展了友好往来,签署了81个互助合作协议文件.

**21世纪经济报 道**

--中国社科院经济学部主任陈佳贵表示,明年经济形势整体比较乐观,国内生产总值(GDP)还会保持平稳增长,不会出现大幅回落.如果经济增长速度回落到8%-9%之间,通货膨胀率降到4%左右,宏观经济政策就应该保持中性.

--近期成都市房管局宣布,政府准备仅在房产证登记发放时核查购房人资格.而原来网上签约时对购房人的资格审核,转交由开发商和房产中介执行.被外界解读为限购松动.记者从多方证实,上述新政实行约一周时间,目前已停止执行.

--中国经济改革研究基金会国民经济研究所所长樊纲提供的数据显示,2010年中国企业经营环境的七个方面中,企业对人力资源供应、金融服务、政府行政管理等五个项目的主观评价均低于2008年.

--据悉,第二批煤炭应急储备项目选址正在论证,储备规模为1,000万吨,计划于今年年底建成.按国家发改委等部门规划,2013年底中国可形成国家煤炭应急储备2,000万吨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 康熙泽/冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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