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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 09:50 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日微降,兴业银行交易活跃

路透北京11月23日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额

为93,282万元人民币,较上交易日减少0.3%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资偿还

额为3,023万元,居沪市首位,融资买入亦达2,450万元.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,234,060 52,542 22,215

深圳证券交易所 1,483,157 40,740 19,307(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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