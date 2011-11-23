〔中国股市〕周二融资买入较前日微降,兴业银行交易活跃

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透北京11月23日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额
为93,282万元人民币,较上交易日减少0.3%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资偿还
额为3,023万元,居沪市首位,融资买入亦达2,450万元.
融资及融券信用交易情况如下:
融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)
上海证券交易所 2,234,060 52,542 22,215
深圳证券交易所 1,483,157 40,740 19,307(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)