〔中国金融〕社科院专家称年末两个月应适当放松流动性紧缩力度--报载

路透北京11月23日电---中国社科院副院长李扬周二表示,当前国内经济形势已发生了变化,在控制物价上涨已逐渐淡出调控首要目标後,年末两个月应适当放松流动性紧缩力度.

中国证券报援引他在一会议上的话并称,年末两个月应增加新增贷款,11月份新增贷款可能会有5、6千亿;而法定准备金率、利率等措施,因形势还没有很明朗,还要看一看.

"国际上,美国经济增长出现放缓,欧洲债务危机不断恶化.国内一系列紧缩政策叠加造成了增长出现减速,进一步判断就是形势已经发生变化.因此中国的调控重点应致力于物价上涨和经济增长之间寻求恰当平衡."李扬称.

他表示,除了外围经济的不利影响外,中国的"三驾马车"(投资、消费及出口)也现乏力之象;而随着紧缩政策与房地产调控的实施,房地产市场可能出现僵局.

对于财政政策,李扬建议,要适当增大财政政策力度,采取多种措施减少税收.

中国央行此前数据显示,10月新增人民币贷款5,868亿元,较上月明显反弹,表明货币政策首先选择放松信贷闸门为突破口.[ID:nCN1213994](完)