《中国重要政经日程》--2011年11月23日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================
11/23(三)
--中国国际经济交流中心经济每月谈:当前国际经济形势和热点问题.
=============================近日重要政经日程==========================
11/24(四)
--中国民营经济国际合作商会成立大会在北京举行.
11/26(六)
--2011中国经济理论创新奖在北京举行.
11/29(二)
*--2011中国创新营销峰会在北京举行.
--第二届中国经济和信息化论坛在北京举行.
12/1(四)
*--2011环球企业家高峰论坛在北京举行,至2日.
*--2011创业邦年会在北京举行,至2日.
12/2(五)
*--第四届中国绿色发展高层论坛在钦州举行,至3日.
12/3(六)
*--第七届中国国际期货大会在深圳举行,至4日.
*--2011创业家年会在北京举行,至4日.
12/6(二)
*--第二届21世纪GNH国民幸福论坛在北京举行.
12/8(四)
--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.
12/9(五)
--2011中国企业领袖年会在北京举行,至11日.
12/10(六)
--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.
--2011中国营销领袖年会在广州举行.
12/12(一)
--第十届中国企业实施走出去战略论坛在北京召开.
12/15(四)
--亚洲财富论坛第四届中国年会在北京举行,至17日.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷