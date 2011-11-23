《综述》法德将敦促修改欧盟条约,避免成员国在财政等领域出现分歧

* 西班牙公债收益率创14年高位

* 欧洲央行管委魏德曼排除欧洲央行充当最後贷款人的可能

* 德总理梅克尔称,欧元债券只会在一体化进程的最後阶段实现

* 荷兰表示,希腊政党领导人必须签署承诺书以获得救助

路透巴黎/柏林11月22日电---法国总统萨科齐对德国就修改欧盟条约的呼吁表示支持,修改後的条约将赋予欧盟当局干预欧元区成员国预算的权力.

萨科齐周二称,法德两国将很快提出修改欧盟条约的建议,以因应该地区的主权债务危机.

他在巴黎的一场论坛上表示,"与(德国总理)梅克尔一道,我们将很快提出修改条约的建议,以避免成员国在预算、经济和财政领域方面出现分歧."

"我们不光要竭尽所能保卫欧洲,还要使其更为稳固."