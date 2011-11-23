《综述》法德将敦促修改欧盟条约,避免成员国在财政等领域出现分歧

欧股业绩：法国巴黎银行第四季净利上升，计划提高获利和派息
路透巴黎2月7日 - 法国巴黎银行 周二称，计划在2020年前能增加派息并提高股东权益报酬率(ROE)，希望目前面临的阻力，比如低利率环境和监管压力到那时将缓解。
* 西班牙公债收益率创14年高位
* 欧洲央行管委魏德曼排除欧洲央行充当最後贷款人的可能
* 德总理梅克尔称,欧元债券只会在一体化进程的最後阶段实现
* 荷兰表示,希腊政党领导人必须签署承诺书以获得救助
路透巴黎/柏林11月22日电---法国总统萨科齐对德国就修改欧盟条约的呼吁表示支持,修改後的条约将赋予欧盟当局干预欧元区成员国预算的权力.
萨科齐周二称,法德两国将很快提出修改欧盟条约的建议,以因应该地区的主权债务危机.
他在巴黎的一场论坛上表示,"与(德国总理)梅克尔一道,我们将很快提出修改条约的建议,以避免成员国在预算、经济和财政领域方面出现分歧."
"我们不光要竭尽所能保卫欧洲,还要使其更为稳固."
修改欧盟条约将是一个艰辛的过程.法国长期以来维护其财政和经济主权,该国选民在2005年一场全民公投中拒绝了欧盟宪法提议.
路透巴黎2月7日 - 法国巴黎银行 周二称，计划在2020年前能增加派息并提高股东权益报酬率(ROE)，希望目前面临的阻力，比如低利率环境和监管压力到那时将缓解。
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)