主要国家经济指标预测--11月24日****

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透11月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +0.5% +2.5%
0815 瑞士就业岗位(万个) 第三季 -- 276.7
0900 意大利消费者信心 11月 92.4 92.9
0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 105.1 106.4
现况指数 115.3 116.7
预期指数 96.0 97.0
0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +0.5% +0.5%
1200 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负18 负18
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 10月 -- 持平
核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.2%
东京地区整体CPI(较上年同期) 11月 -- -0.5%
核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.4%
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 卖超232
外资投资日股(10亿日圆) -- 卖超49.9
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲建筑完工(较前季) 第三季 +12.5% +2.0%
0745 法国企业景气指数 11月 95 95
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 47.6 --
服务业PMI 49.3 --
综合PMI 48.7 --
0828 德国制造业PMI 11月初值 47.9 48.5
服务业PMI 51.4 50.0
综合PMI 50.3 --
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 46.4 46.5
服务业PMI 47.8 46.0
综合PMI 47.2 46.0
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 0.5% --
1000 欧元区工业订单(较上月) 9月 -6.4% -2.5%
(较上年同期) +1.6% +8.0%
1200 美国抵押贷款市场指数 11月18日当周 652.5 --
再融资指数 3344.7 --
1330 美国个人所得 10月 +0.4% +0.3%
个人支出 +0.1% +0.4%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -0.1% --
(较上年同期) +2.7% --
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.7% --
实质个人支出 --
1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 -0.7% -1.0%
扣除运输的耐久财订单 +0.7% 持平
扣除国防的耐久财订单 +0.2% --
扣除飞机的非国防耐久财订单 -1.8% -0.6%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月19日当周 39.3 39.0
初请失业金人数四周均值(万人) 39.425 --
续请失业金人数(万人) 11月12日当周 369.1 361
1455 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 64.1 64.5
现况指数 77.6 76.9
预期指数 55.4 56.3
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月18日当周 122.3 --
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 10月 +1.3% --
2100 韩国消费者信心指数 11月 103 --
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 10月 逆差2.82 逆差4.5
截至10月的一年 顺差6.27 顺差5
进口(亿新西兰元) 10月 41.6 42.3
出口(亿新西兰元) 38.8 37.8 (完)
--整理 杜明霞/丁琦 ;审校 孙茉莉
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
* 明日有国库到期与新增借款，行库拆入资金 * 短票利率调向区间低位，寿险抽钱暂告段落 记者 董永年 路透台北2月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。资金调度人员称，提存期初资金虽然宽松，但感觉分 配不均，除大型龙头银行因政府基金走钱没开门外，行库也为了因应明日国库借款拆入资金，利率则持稳在既 有水准。 他们表示，明日国库借款除到期续做外，还有新增的需求，因此参与投标的行库向外商银等对象拆入资金 。反而是票券商因落点关系，今日的缺口都不大，大型票券商几乎都没动用到拆款工具。 〞市场多缺不一，没有想像中宽松。〞一位银行交易员说。 资金调度人士表示，大型龙头银行因政府基金走钱，不但无法提供拆出，甚至还有反向拆入的需求。因此 未来一周，票券商反而要留意落点到期的资金抽离效应。 也由于银行间资金分配不均，资金调度人士指出，下午等待央行冲销的队伍并不长，没有什么人排队。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。