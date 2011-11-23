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亚洲 | 2011年 11月 24日 星期四 07:02 BJT

****主要国家经济指标预测--11月24日****

路透11月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +0.5% +2.5%

0815 瑞士就业岗位(万个) 第三季 -- 276.7

0900 意大利消费者信心 11月 92.4 92.9

0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 105.1 106.4

现况指数 115.3 116.7

预期指数 96.0 97.0

0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +0.5% +0.5%

1200 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负18 负18

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 10月 -- 持平

核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.2%

东京地区整体CPI(较上年同期) 11月 -- -0.5%

核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.4%

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 卖超232

外资投资日股(10亿日圆) -- 卖超49.9

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲建筑完工(较前季) 第三季 +12.5% +2.0%

0745 法国企业景气指数 11月 95 95

0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 47.6 --

服务业PMI 49.3 --

综合PMI 48.7 --

0828 德国制造业PMI 11月初值 47.9 48.5

服务业PMI 51.4 50.0

综合PMI 50.3 --

0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 46.4 46.5

服务业PMI 47.8 46.0

综合PMI 47.2 46.0

0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 0.5% --

1000 欧元区工业订单(较上月) 9月 -6.4% -2.5%

(较上年同期) +1.6% +8.0%

1200 美国抵押贷款市场指数 11月18日当周 652.5 --

再融资指数 3344.7 --

1330 美国个人所得 10月 +0.4% +0.3%

个人支出 +0.1% +0.4%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -0.1% --

(较上年同期) +2.7% --

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.7% --

实质个人支出 --

1330 美国耐久财(耐用品)订单 10月 -0.7% -1.0%

扣除运输的耐久财订单 +0.7% 持平

扣除国防的耐久财订单 +0.2% --

扣除飞机的非国防耐久财订单 -1.8% -0.6%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月19日当周 39.3 39.0

初请失业金人数四周均值(万人) 39.425 --

续请失业金人数(万人) 11月12日当周 369.1 361

1455 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 64.1 64.5

现况指数 77.6 76.9

预期指数 55.4 56.3

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月18日当周 122.3 --

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 10月 +1.3% --

2100 韩国消费者信心指数 11月 103 --

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 10月 逆差2.82 逆差4.5

截至10月的一年 顺差6.27 顺差5

进口(亿新西兰元) 10月 41.6 42.3

出口(亿新西兰元) 38.8 37.8 (完)

--整理 杜明霞/丁琦 ;审校 孙茉莉

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