《新兴市场重要经济事件预告》--11月23日-11月30日

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
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11月23日(三)
东京--东南亚国家联盟(ASEAN)副财长与央行副总裁会议(AFDM)+三国(中国、日本和韩国)(至11月24日).
巴库--中亚区域经济合作峰会.
曼谷--泰国央行总裁张旭州在一研讨会上就经济发表讲话(0630).
安卡拉--土耳其央行货币政策委员会会议.
德黑兰--伊朗投资者峰会(至11月24日).
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月度报告最终版本.
11月24日(四)
东京--东南亚国家联盟(ASEAN)副财长与央行副总裁会议(AFDM)+三国(中国、日本和韩国)(最後一日).
首尔--韩国议会就批准与美国的自由贸易协议进行投票.
开罗--埃及货币政策委员会会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行总裁Mugur Isarescu在布加勒斯特峰会上发表讲话-分析罗马尼亚未来的经济潜力,结构变化和经济增长:罗马尼亚的未来前景.
11月25日(五)
利马--秘鲁央行总裁Julio Velarde就全球经济前景和对秘鲁的潜在影响发表讲话.
波哥大--哥伦比亚央行董事会会议.
11月28日(一)
耶路撒冷--以色列央行利率决议(1430).
伦敦--第18界国际俄罗斯银行业论坛(至12月1日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)评估泰国的贸易政策(至11月30日).
11月29日(二)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议.
巴西利亚--巴西央行利率会议(至11月30日).
墨西哥城--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问墨西哥(至11月30日).
旧金山--世界银行首席经济学家林毅夫(Justin Lin)在旧金山联邦储备银行一年两次的亚洲经济政策会议上发表题为"中国和全球经济"的讲话(2030).
11月30日(三)
布鲁塞尔--欧盟经济和财政事务理事会会议.
布鲁塞尔--克罗地亚央行副行长Boris Vujcic出席一高层欧洲政策峰会.
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
布琼布拉--东非共同体国家首脑会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至12月1日).
巴西利亚--巴西央行利率会议(最後一日).
圣地亚哥--智利央行公布11月利率决策会议的会议记录(1130).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
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