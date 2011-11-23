〔美国债市〕机构债较可比公债利差收窄,子弹式债券有买需

IFR波士顿11月22日电---美国两年期到五年期机构债较可比公债利差周二收窄2-4个基点,七年期机构债利差仅缩窄1个基点,因收益率曲线随互换趋陡.

总体交易量接近均值,总额为53.25亿美元,3,880宗,多数集中在买兴更佳的子弹式债券.两年至五年期子弹式债券早盘受到长期投资者买盘提振.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录基调温和,午盘推动公债上涨,但因交投清淡且有长债标售,涨势未能持续,导致机构债利差缩窄.

美国市场周四因感恩节休市,周五也将提前收市.虽然距离月底还有一周,周三市场仍可能受到月末操作的推动,导致表现滞後的长天期政府发起企业(GSE)利差收窄,因其较可比公债便宜.

房利美FNMA.OB周三分别标售规模10亿美元的三个月和六个月票券.(完)

--编译 张荻;审校 吴云凌

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