〔中国个股〕粤电力拟向控股股东定向增发约15.58亿股,收购约75亿元资产

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
路透上海11月23日电---中国广东电力发展股份有限公司(000539.SZ)(200539.SZ)周三公告称,拟以4.79元人民币/股的价格向粤电集团发行约15.58亿股A股,收购其持有的七个发电公司股权,资产评估价值约75亿元.
公司表示,通过此次交易,公司的装机容量、资产规模和盈利能力将得到大幅提升.此次重组完成後,粤电力已投产的可控装机容量将达1,304万千瓦,权益装机容量达936万千瓦,分别较重组前增长98.18%和76.60%.
另据计算,交易完成後,粤电力今年营业收入、归属于母公司所有者净利润和每股收益增幅分别为78%、342.9%和184.46%
本次交易前,粤电集团直接和间接合计持有粤电力14.69亿股股份,占比达52.51%.发行完成後,粤电集团持股将增至69.50%.
粤电力A股于9月6日起停牌至今,周三恢复交易,早盘上涨0.46%,报5.09元.
此前公司曾公告称,拟以6.11元人民币/股的价格向粤电集团发行约9.88亿股A股,收购其持有的七个发电公司股权,资产评估价值约60.40亿元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)