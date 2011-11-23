〔中国个股〕粤电力拟向控股股东定向增发约15.58亿股,收购约75亿元资产

路透上海11月23日电---中国广东电力发展股份有限公司(000539.SZ)(200539.SZ)周三公告称,拟以4.79元人民币/股的价格向粤电集团发行约15.58亿股A股,收购其持有的七个发电公司股权,资产评估价值约75亿元.

公司表示,通过此次交易,公司的装机容量、资产规模和盈利能力将得到大幅提升.此次重组完成後,粤电力已投产的可控装机容量将达1,304万千瓦,权益装机容量达936万千瓦,分别较重组前增长98.18%和76.60%.

另据计算,交易完成後,粤电力今年营业收入、归属于母公司所有者净利润和每股收益增幅分别为78%、342.9%和184.46%

本次交易前,粤电集团直接和间接合计持有粤电力14.69亿股股份,占比达52.51%.发行完成後,粤电集团持股将增至69.50%.

粤电力A股于9月6日起停牌至今,周三恢复交易,早盘上涨0.46%,报5.09元.

此前公司曾公告称,拟以6.11元人民币/股的价格向粤电集团发行约9.88亿股A股,收购其持有的七个发电公司股权,资产评估价值约60.40亿元.(完)