《企业并购焦点》东京证交所将收购大阪证交所,缔造全球第三大交易所

* 市况疲软促成合并

* 合并组成以上市股票价值计全球第三大交易所

* 合并比率暗示,两家实体市值合计45亿美元

* 东京证交所报价每股48万日圆收购大阪证交所股份,较後者周一收盘溢价14%

* 大阪证交所周二收高4.6%

* 新交易所缺乏强有力的海外扩张战略

记者 Nathan Layne/Noriyuki Hirata

路透东京11月22日电---日本东京证交所将于2013年收购较小同业大阪证交所,组成上市股票价值合计3.6万亿(兆)美元的全球第三大交易所,旨在应对日本低迷市况,在全球同业纷纷整并之际创造规模效益.

东京证交所将以17亿美元收购大阪证交所8697.OS,将这两家除了在二战期间短暂合并过、其馀时间独立运营超过一个世纪的交易所合并在一起.

东京证交所控制着逾90%的现金股票交易,而位于日本西部经济中心的大阪证交所,则拥有非常高的日经指数期货和其他衍生品交易量.

"这会创造出一个非常平衡的交易所,"日本野村总合研究所资深研究员暨交易专家Sadakazu Osaki说.

世界交易所联合会(World Federation of Exchanges)数据显示,这两家交易所的上市股票价值合计後,将仅次于纽约-泛欧交易所集团的14.5万亿美元,以及Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)的近4万亿美元.