〔标题新闻〕意大利银行业所发债券收益率已升至垃圾级水准,银行或继续面临融资困境

香港金融：政府将于下周一(13日)起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演
路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
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路透香港2月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港特区政府下周一（13日）起为可能发售的第三批伊斯兰债券进行路演。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周一收涨0.54%。沪深证交所融资融券余额当日增加 48.8亿元人民币，连续第二日回升；两市两融余额为8,776.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/6 5,078.2 3,698.0 8,776.2 48.8 3,156.98 2/3 5,041.8 3,685.6 8,727.4 47.6 3,140.17 1/26 5,009.2 3,670.6 8,679.
澳洲央行总裁洛威还淡化了近来表现不佳的经济数据，预计未来数年增长率约为3%。这些言论强化了有关澳洲短期内不会进一步降息的预期。