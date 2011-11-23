美国称对伊政策延缓了伊朗核计划

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月22日电---美国国家安全顾问多尼伦（Tom Donilon）周二称，美国发起的孤立伊朗行动延缓了伊朗核计划，并表示依然有“时间、空间和方式”说服伊朗放弃制造核武器企图。
多尼伦在一次演讲中为奥巴马的伊朗政策辩护。此前，共和党总统候选人批评奥巴马政府在挫败伊朗推进核计划上做得不够。
他的发言或许也是希望以色列可以给华府更多时间，以便其战略能发挥作用。自国际原子能机构本月指责伊朗秘密从事核武器研制工作以来，外界对于以色列袭击伊朗核设施的猜测便甚嚣尘上。
多尼伦在布鲁金斯学会（Brookings Institution）表示：“从根本上来说，今天的伊朗比以往任何时候都更羸弱、更孤立、更脆弱、口碑更差。”此前一天，美国、英国和加拿大对伊朗的能源和金融业实施了新制裁。
他说，伊朗拒绝了奥巴马最初的外交接触，并持续藐视国际社会，美国因此致力于加大制裁力度，强化与伊朗邻国的军事关系，并加深对伊朗的孤立。
多尼伦表示：“这些制裁的效果很明显，再加上伊朗的失误和困难，（上述因素）放缓了伊朗的核努力……伊朗继续推进（核项目）不仅变得更难，代价也更高。”（完）
--编译：靳怡雯;发稿：张家伟
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
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