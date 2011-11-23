美参议员称美应规范中国审计公司

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月22日电---美国参议员舒默（Charles Schumer）称，对于拒绝配合美国审查的中国审计公司，美国审计监管当局应予以规范。他指出，美方与中国政府的协商缺乏进展。

舒默是美国参议院银行委员会重要成员，他11月22日致美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）主席多蒂（James Doty）的信中，表达了对中国审计公司的关切。

舒默信中写道：“我知道，中国政府在阻碍贵委员会审查注册的中国审计公司，但这一僵局实在拖得够久了。我谨请求委员会，对持续拒绝合作的中国审计公司立即采取纪律行动。”

PCAOB称还未收到此信，拒绝置评。

中国在美国上市公司曝出会计丑闻後，美国证券交易委员会（SEC）及PCAOB便与中国政府协商，希望能获准对中国审计公司进行联合审查。

数十家在美国上市的中国公司去年披露审计师辞职或会计违规操作，这引发了SEC的严密关注。

很多此类会计问题，发生在通过反向收购方式在美国上市的中国公司。不过也有一些发生问题的公司，是通过首次公开发行（IPO）等传统途径在美国上市的。（完）