美参议员称美应规范中国审计公司

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月22日电---美国参议员舒默（Charles Schumer）称，对于拒绝配合美国审查的中国审计公司，美国审计监管当局应予以规范。他指出，美方与中国政府的协商缺乏进展。
舒默是美国参议院银行委员会重要成员，他11月22日致美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）主席多蒂（James Doty）的信中，表达了对中国审计公司的关切。
舒默信中写道：“我知道，中国政府在阻碍贵委员会审查注册的中国审计公司，但这一僵局实在拖得够久了。我谨请求委员会，对持续拒绝合作的中国审计公司立即采取纪律行动。”
PCAOB称还未收到此信，拒绝置评。
中国在美国上市公司曝出会计丑闻後，美国证券交易委员会（SEC）及PCAOB便与中国政府协商，希望能获准对中国审计公司进行联合审查。
数十家在美国上市的中国公司去年披露审计师辞职或会计违规操作，这引发了SEC的严密关注。
很多此类会计问题，发生在通过反向收购方式在美国上市的中国公司。不过也有一些发生问题的公司，是通过首次公开发行（IPO）等传统途径在美国上市的。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
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