《中国报摘》--其他报纸重要消息11月23日(II)

**经济参考报**

--中国快递协会副会长兼秘书长达瓦称,明年快递业将迎来内资外资、国有民营全面竞争的共同发展态势,国务院已批准外资快递经营国内快递业务,现在国家邮政局会同快递协会正在进行受理准入的准备工作.

--记者从权威人士处获悉,包钢稀土(600111.SS)预计这几天将会复产;另一方面;南方稀土巨头赣州矿业集团正在积极推进矿区整改,但停产仍将继续.此前南北两大稀土巨头全面停产保价已达一个月时间.

**证券时报**

--国务院发展研究中心副主任卢中原预计,明年经济增长8.5%左右,通胀压力呈减缓趋势,但仍会高位运行.考虑到外部输入的成本压力,明年物价增速总水平预计将控制在4%-5%左右.

--野村证券中国首席经济学家张智威预计,中国经济增长很可能在今年四季度和明年一季度明显回落,明年一季度国内生产总值(GDP)同比增速低于8%的风险正在加大.此外,政策过度放松的风险超过了政策持续从紧的风险.

--银监会数据显示,截至9月末,全国农村信用社涉农贷款达到4.6万亿人民币,占农村中小金融机构各项贷款的47.4%,占银行业涉农贷款总额的32.8%.其中农户贷款2.4万亿,占银行业农户贷款馀额的77.4%.

--清科研究中心数据显示,2011年上半年,中国电子商务行业已披露的投资案例为59起,披露投资金额总额为15.26亿美元.预计2011年中国电商领域投资将再创新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 林高丽

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