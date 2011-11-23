〔新债招标〕中国七年期续发国债中标收益率3.4968%,低于预期--业内人士

路透上海11月23日电---业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币七年固息国债续发部分中标收益率为3.4968%,低于此前3.55%的市场预测均值以及预测区间下限.

业内人士并透露,此次边际(最优)利率为3.5289%,首场投标倍数为1.58倍.此前市场利率预测区间为3.53%-3.60%.

财政部于10月12日招标发行了今年第21期国债,期限七年,当期发行额为305.2亿元,票面利率3.65%.二级市场上,该券上个交易日尾盘双边报价CN110021=CFXM显示为3.57%/3.53%,当日成交集中在3.55%左右.

续发国债将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.中标价格高于或等于全场加权平均中标价格的标位,按全场加权平均中标价格承销.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

续发部分11月24日开始发行,11月28日续发行结束.续发行部分从11月30日起与原发行部分合并上市交易.续发行招投标当日,11附息国债21券CN110021=CFXS停止交易一天.(完)