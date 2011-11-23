〔中国汇市〕人民币兑美元上扬,汇丰PMI显示经济放缓令汇价升幅收窄

* 人民币兑美元早盘上扬

* 中间价摆脱弱势,适当上调

* 国内经济增速放缓升值幅度收窄

路透上海11月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三早盘上扬,中间价升破6.35.美元指数.DXY仍强劲,但受高开的中间价牵引,人民币依然走出强势表现.不过,汇丰PMI指数显示国内经济增长乏力,预计明年人民币升值幅度有限.

上海一银行交易员认为,近期中间价表现持续弱势,今日的适当调整,也符合保持汇率弹性的要求.同时,部分机构释放出所持的大量美元头寸,亦抑制了美元表现.

北京时间12:09,人民币兑美元即期报6.3564元,较上日收盘6.3608元上行.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3498元,上日中间价为6.3555元.

"隔夜(美元)头寸太多了,头寸放出来,(把美元兑人民币)砸下来了,"他并指出.

汇丰(HSBC)稍早公布"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据,重回荣枯分水岭线50下方,显示中国制造业活动再度大幅放缓,并创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累.[ID:nCN1235546]

上述交易员表示,11月汇丰PMI预览再度跌回50下方,显示国内制造业依然疲弱.不过,经济增长乏力属于意料之中.预计,明年人民币升值幅度将低于此前预期.如果出现贸易逆差等情况,甚至不排除人民币贬值的风险.

亚洲汇市美元周三在亚洲市场全线上涨,欧元则因法国-比利时银行Dexia的援救计划前途未卜而小幅下跌.[FRX/CN]

北京时间12:10,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3655/05,上日尾盘为6.3650元;香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3755/95元,上日尾盘报6.3760元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)