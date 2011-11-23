〔澳洲政经〕矿业税获议会下院通过,跨越最大的政治障碍

路透堪培拉11月23日电---澳洲拟对蓬勃兴旺的铁矿石和煤炭业课征30%税收的计划在周三已清除最大的政治障碍,其在最後时刻赢得有影响力的绿党支持,从而在澳洲议会下院获得通过.

在绿党的支持下,该法案以73票支持,71票反对的结果获得批准,此前澳洲政府承诺在未来几天宣布另外的撙节措施,每年节省预算资金2,000万澳元(2,040万美元).

该法案将于2012年初提交澳洲议会上院审议,而澳洲政府和绿党在上院拥有足够的席位,可确保该法案获得通过变成法律.

矿业税将从2012年7月1日起课征,在最初两年可望取得77亿澳元(78亿美元)税收,将专门用于公司税收减免,以及为企业提高强制工人养老金缴纳额提供补偿.

矿业税将殃及约30家澳洲最大的矿业公司.虽然该税率定为30%,当考虑到特殊矿业税收补贴後,实际税率为22.5%.(完)