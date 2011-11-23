《外汇动态》美元兑日圆外亚洲货币扩大涨幅,受Dexia援助报导提振

日本债市：指标日债小升，无视10年期公债标售结果乏善可陈
路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
0226GMT--美元兑日圆外亚洲货币扩大涨幅,此前媒体报导称可能就比利时银行Dexia的援救案进行重新谈判.
美元/坡元SGD=D3涨0.3%至1.3069,突破1.3050,後市料看向10月3-4日高点1.3200.
美元/韩元KRW=KFTC亦升0.5%至1,150.6,该水准约为10月跌势的50%回档位,後市可能升向1,153的前期高点,不过1,150-1,152区域的阻力强大.(完)
--编译 吴云凌;审校 蔡美珍
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路透东京2月7日 - 指标日本政府公债周二小升，无视通膨保值10年期公债标售需求温和，投资者仍在仔细揣摩日本央行就购买日债的立场。
“黄金今日在亚洲市场交投淡静，受少量获利了结影响微跌，但能在1,230美元上方盘整，而且在午后时段经受住了美元反弹，” MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在报告中指出。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)