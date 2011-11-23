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亚洲 | 2011年 11月 23日 星期三 10:44 BJT

《外汇动态》美元兑日圆外亚洲货币扩大涨幅,受Dexia援助报导提振

0226GMT--美元兑日圆外亚洲货币扩大涨幅,此前媒体报导称可能就比利时银行Dexia的援救案进行重新谈判.

美元/坡元SGD=D3涨0.3%至1.3069,突破1.3050,後市料看向10月3-4日高点1.3200.

美元/韩元KRW=KFTC亦升0.5%至1,150.6,该水准约为10月跌势的50%回档位,後市可能升向1,153的前期高点,不过1,150-1,152区域的阻力强大.(完)

--编译 吴云凌;审校 蔡美珍

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